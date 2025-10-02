L’organizzazione si schiera con l’eurodeputata a bordo della nave abbordata da Israele. Ferma condanna per l’azione israeliana contro le imbarcazioni cariche di aiuti umanitari dirette a Gaza. Nella serata di ieri, 1 ottobre, il governo israeliano ha imposto l’alt allo scalo della Global Sumud Flotilla nel Mediterraneo orientale, bloccando anche la nave Morgana, a bordo della quale si trovava l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Benedetta Scuderi. Nella notte, le forze israeliane hanno abbordato l’unità, che non trasportava armi ma un carico di aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese di Gaza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, AVS esprime pieno sostegno alla Flotilla e a Benedetta Scuderi