Secondo impegno della fase a campionato per i giallorossi che affrontano la squadra sesta in classifica nella Ligue 1 Dopo la vittoria, ottenuta non senza fatica, nell’ultimo turno del campionato contro il Verona, la Roma scende nuovamente in campionato per la seconda giornata dell’ Europa League. (LaPresse) -Calciomercato.it Guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, la capolista della Serie A, insieme a Napoli e Milan, all’esordio nella competizione ha battuto il Nizza a domicilio con una bella prestazione e le reti dei difensori Evan Ndicka e Gianluca Mancini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma assurda, 3 rigori sbagliati e il Lille fa festa all’Olimpico: Bologna stoppato dal Friburgo