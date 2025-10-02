Roma 17enne in bici muore a Corso Francia | Mattia Nicholas Liguori travolto sulle strisce Tornava da manifestazione per Flotilla

Ilmessaggero.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella notte a Roma, su Corso Francia. Mattia Nicholas Liguori, 17 anni, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato travolto da un'auto mentre andava in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma 17enne in bici muore a corso francia mattia nicholas liguori travolto sulle strisce tornava da manifestazione per flotilla

© Ilmessaggero.it - Roma, 17enne in bici muore a Corso Francia: Mattia Nicholas Liguori travolto sulle strisce. Tornava da manifestazione per Flotilla

In questa notizia si parla di: roma - 17enne

Incidente a Roma, scontro tra auto e scooter: morto un 17enne. Ferito l'amico

Tragico incidente tra auto e scooter: muore un 17enne. Ferito l’amico di 18. L’auto guidata da un 21enne. E’ successo nella notte a Roma, zona Cesano

Tragico schianto fra auto e moto a Roma: morto un 17enne, ferito l’amico

roma 17enne bici muoreRoma, 17enne in bici muore a Corso Francia: fatale lo scontro con un'auto nella notte. Conducente negativo all'alcol test - Un 17enne ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nello scontro della sua bici con ... Riporta msn.com

roma 17enne bici muoreRoma, 17enne in bici muore a Corso Francia: travolto da un'auto sulle strisce. Tornava da manifestazione per Flotilla - Un 17enne ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato travolto da un'auto mentre andava in bici. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma 17enne Bici Muore