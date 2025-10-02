Roma 17enne in bici muore a Corso Francia | fatale lo scontro con un' auto nella notte Conducente negativo all' alcol test
Tragedia nella notte a Roma, su Corso Francia. Un 17enne ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nello scontro della sua bici con un'auto. L'incidente intorno alle 2 del.
Incidente a Roma, scontro tra auto e scooter: morto un 17enne. Ferito l'amico
Tragico incidente tra auto e scooter: muore un 17enne. Ferito l’amico di 18. L’auto guidata da un 21enne. E’ successo nella notte a Roma, zona Cesano
Tragico schianto fra auto e moto a Roma: morto un 17enne, ferito l’amico
Roma, 17enne in bici muore a Corso Francia: fatale lo scontro con un'auto - 00 di questa mattina su Corso di Francia, a Roma, in direzione centro, all'altezza del civico 115A.
Incidente tra una bici e un'auto, ragazzino di 17 anni muore dopo ore di agonia in ospedale: «Stava tornando a casa» - Stava tornando a casa dopo aver partecipato alla manifestazione pro Pal a sostegno di Flotilla.