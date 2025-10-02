Roma 17enne in bici muore a Corso Francia | fatale lo scontro con un' auto nella notte Conducente negativo all' alcol test

Tragedia nella notte a Roma, su Corso Francia. Un 17enne ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nello scontro della sua bici con un'auto. L'incidente intorno alle 2 del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

