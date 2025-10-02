Arezzo, 2 ottobre 2025 – La musica rock arriva a teatro. Una serata di grande musica internazionale è in programma sul palco del Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Domani sera, alle ore 21:30, il chitarrista californiano Stef Burns – da quasi trent'anni al fianco di Vasco Rossi e con alle spalle collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Alice Cooper, Huey Lewis, Prince, Joe Satriani e Michael Bolton – sarà il protagonista di «Rock in Theatre», insieme a Manuel Boni & The Mullers. Il progetto nasce dall'incontro artistico tra lo stesso Stef Burns e Manuel Boni con la band The Mullers, sviluppatosi negli anni a partire dallo spettacolo «Best of Guitar». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rock in Theatre con Burns, c'è il chitarrista di Vasco