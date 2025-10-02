Roccasecca presentato al Mimit il nuovo investitore della Saxa Gres

Frosinonetoday.it | 2 ott 2025

Si è tenuto all'interno del Parlamentino del Mimit, il tavolo per analizzare lo stato di avanzamento del progetto di rilancio industriale del gruppo Saxa Gres che, dopo la cessione del ramo d'azienda di Anagni, lavora alla ripresa della produzione del sito di Roccasecca e al rafforzamento di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

