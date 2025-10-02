Roccasecca presentato al Mimit il nuovo investitore della Saxa Gres
Si è tenuto all'interno del Parlamentino del Mimit, il tavolo per analizzare lo stato di avanzamento del progetto di rilancio industriale del gruppo Saxa Gres che, dopo la cessione del ramo d'azienda di Anagni, lavora alla ripresa della produzione del sito di Roccasecca e al rafforzamento di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
al Ministero delle Imprese e del Made in Italy presentato il piano industriale per Roccasecca e Gualdo Tadino. Previsti investimenti da 15-20 milioni di euro e ammortizzatori sociali per 210 lavoratori - facebook.com Vai su Facebook
