Non è stata, Siena-Terranuova, soltanto la sua prima partita con la maglia, titolare, della Robur. E’ stata proprio la sua prima partita nel calcio dei grandi. Il classe 2006 Simone Rossi (nella foto), del resto, è approdato sulle lastre dopo 13 anni vissuti nel settore giovanile del Torino. "Sono molto contento – dice – e ringrazio il mister per la fiducia. Spero di ritagliarmi ancora spazio nell’arco dell’arco del campionato. Le decisioni spettano a lui, che sceglie in base a cosa vede in settimana: di sicuro tutti quanti lavoriamo tantissimo". "L’impatto con la nuova realtà è stato forte – aggiunge il bianconero –, il mondo della Primavera è completamente diverso da quello dei ‘grandi’, a livello di gioco, di esperienza, di giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur: Rossi al ‘ballo dei debuttanti’: "Sono contento. Ringrazio il mister"