Roberto Pivotto torna alla guida dei carabinieri della Valdichiana L' incontro con il sindaco Agnelli

Arezzonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha definito come un “ritorno a casa”. Così il capitano Roberto Pivotto ha commentato il suo incarico come comandante della compagnia carabinieri di Cortona. Il militare infatti, era stato già al timone della compagnia cortonese nel 2019. Successivamente ha assunto ruoli fuori regione e da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona, Roberto Pivotto

