Roberto Pivotto torna alla guida dei carabinieri della Valdichiana L' incontro con il sindaco Agnelli
Lo ha definito come un “ritorno a casa”. Così il capitano Roberto Pivotto ha commentato il suo incarico come comandante della compagnia carabinieri di Cortona. Il militare infatti, era stato già al timone della compagnia cortonese nel 2019. Successivamente ha assunto ruoli fuori regione e da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona, Roberto Pivotto
Questa mattina ho avuto l'Onore di avere la visita di presentazione del Comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona Capitano Roberto Pivotto, accompagnato dal Luogotenente Claudio Calicchia. Grazie Capitano e Buon Lavoro. - facebook.com Vai su Facebook
