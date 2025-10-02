Roberto Chieppa guiderà l’Associazione dei magistrati del Consiglio di Stato
Roberto Chieppa è stato eletto all’unanimità presidente del direttivo dell’ Associazione dei magistrati del Consiglio di Stato. Con lui entrano nell’organismo dirigente Stefano Filippini come vicepresidente, Michele Pizzi segretario generale e Angela Rotondano segretario generale vicario. Il direttivo ha indicato come priorità la definizione di linee programmatiche mirate a incrementare l’efficienza e la trasparenza del sistema. I tempi della giustizia amministrativa italiana «sono già oggi migliori o comunque competitivi rispetto a quelli di altri Paesi europei» e gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato previsti dal Pnrr «sono stati raggiunti con due anni di anticipo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: roberto - chieppa
Associazione magistrati del Consiglio di Stato, eletto Roberto Chieppa presidente - X Vai su X
Chieppa lascia Palazzo Chigi - Roberto Chieppa, segretario generale di Palazzo Chigi, si congeda dall'incarico con il «ricordo indelebile» di aver lavorato alla presidenza del Consiglio, in questi anni difficili. Segnala milanofinanza.it
Chieppa lascia Palazzo Chigi: orgoglioso di una struttura che ha retto l'impatto delle crisi - Roberto Chieppa, segretario generale di Palazzo Chigi, si congeda dall'incarico con il "ricordo indelebile" di aver lavorato alla presidenza del Consiglio, in questi anni difficili. milanofinanza.it scrive