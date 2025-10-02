Roberto Chieppa guiderà l’Associazione dei magistrati del Consiglio di Stato

Roberto Chieppa è stato eletto all’unanimità presidente del direttivo dell’ Associazione dei magistrati del Consiglio di Stato. Con lui entrano nell’organismo dirigente Stefano Filippini come vicepresidente, Michele Pizzi segretario generale e Angela Rotondano segretario generale vicario. Il direttivo ha indicato come priorità la definizione di linee programmatiche mirate a incrementare l’efficienza e la trasparenza del sistema. I tempi della giustizia amministrativa italiana «sono già oggi migliori o comunque competitivi rispetto a quelli di altri Paesi europei» e gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato previsti dal Pnrr «sono stati raggiunti con due anni di anticipo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

