Roberto Benigni riempito di insulti il video diventa virale | ecco cosa faceva in macchina è polemica
Una scena apparentemente banale della quotidianità ha messo Roberto Benigni al centro di un’ondata di critiche sui social. Un video, registrato a Roma, lo ritrae alla guida della sua auto in una zona centrale della capitale, e in pochi secondi è diventato virale su TikTok e X. A scatenare le polemiche è stato il comportamento dell’attore premio Oscar: niente cintura di sicurezza e telefono cellulare tenuto in mano, senza auricolare. Un dettaglio che ha fatto infuriare molti utenti, delusi dal comportamento di una figura tanto amata e, da alcuni, considerata persino simbolica per i suoi elogi alla legalità e alla Costituzione. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Un video che ritrae Roberto Benigni alla guida, in una strada piuttosto centrale e trafficata di Roma, ma senza auricolare, col telefono in mano e senza cintura è diventato in pochissimo tempo virale sui social, diffuso su TikTok e successivamente anche su X.