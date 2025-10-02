Una scena apparentemente banale della quotidianità ha messo Roberto Benigni al centro di un’ondata di critiche sui social. Un video, registrato a Roma, lo ritrae alla guida della sua auto in una zona centrale della capitale, e in pochi secondi è diventato virale su TikTok e X. A scatenare le polemiche è stato il comportamento dell’attore premio Oscar: niente cintura di sicurezza e telefono cellulare tenuto in mano, senza auricolare. Un dettaglio che ha fatto infuriare molti utenti, delusi dal comportamento di una figura tanto amata e, da alcuni, considerata persino simbolica per i suoi elogi alla legalità e alla Costituzione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Roberto Benigni riempito di insulti, il video diventa virale: ecco cosa faceva in macchina, è polemica