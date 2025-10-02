Roberto Benigni guida per le strade di Roma senza cintura e al telefono È polemica | Fategli la multa
Per chi vive o attraversa Roma, incrociare un volto noto non è un evento raro. Ma questa volta, l’incontro con Roberto Benigni ha scatenato un acceso dibattito. Tutto è partito da un breve video pubblicato su TikTok da un utente che si trovava in auto al semaforo nel centro della Capitale. Accanto a lui, in una piccola Smart, sedeva l’attore e regista toscano, impegnato in una telefonata e — come si vede dalle immagini — senza cintura di sicurezza. Nel filmato si sentono più volte i presenti richiamarlo con entusiasmo: «Roberto! Roberto!». Un saluto affettuoso, nella speranza di ricevere almeno un cenno, un sorriso, uno sguardo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: roberto - benigni
Scopri le location iconiche de Il piccolo diavolo di Roberto Benigni
Quando Roberto Benigni palpò Pippo Baudo a Sanremo 2002: "I capelli sono veri, ma il pisello è finto" - VIDEO
L’irriverenza toscana di Roberto Benigni e la sobrietà di Pippo Baudo: “Con lui momenti prodigiosi”
l telefono senza auricolare, senza cintura di sicurezza, per giunta ignorando le richieste di un saluto da parte dei fan. Roberto Benigni è stato beccato mentre, alla guida, attraversava una strada di Roma. Violando praticamente ogni regola. Il video è finito su Ti - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Benigni guida per le strade di Roma (senza cintura e al telefono), un fan lo saluta ma lui lo ignora. È polemica: «Proprio uno del popolo» - C'è chi più sfrontato si precipita a chiedere una foto, chi decide di osservarne le ... Riporta leggo.it
Hai fretta? blue News riassume per te - Di recente un gruppo di persone ferme al semaforo nel cuore di Roma si sono trovate accanto a Roberto Benigni. Come scrive bluewin.ch