Roberto Benigni guida per le strade di Roma senza cintura e al telefono È polemica | Fategli la multa

Per chi vive o attraversa Roma, incrociare un volto noto non è un evento raro. Ma questa volta, l’incontro con Roberto Benigni ha scatenato un acceso dibattito. Tutto è partito da un breve video pubblicato su TikTok da un utente che si trovava in auto al semaforo nel centro della Capitale. Accanto a lui, in una piccola Smart, sedeva l’attore e regista toscano, impegnato in una telefonata e — come si vede dalle immagini — senza cintura di sicurezza. Nel filmato si sentono più volte i presenti richiamarlo con entusiasmo: «Roberto! Roberto!». Un saluto affettuoso, nella speranza di ricevere almeno un cenno, un sorriso, uno sguardo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

