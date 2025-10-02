Roberto Benigni beccato in auto senza cintura e al cellulare i fan lo salutano ma lui non risponde

Roberto Benigni è stato beccato alla guida della sua Smart nel traffico di Roma, in un video che è diventato virale: senza cintura e col telefono in mano. Intanto i fan cercavano di attirare la sua attenzione, ma lui non ha mai risposto.

l telefono senza auricolare, senza cintura di sicurezza, per giunta ignorando le richieste di un saluto da parte dei fan. Roberto Benigni è stato beccato mentre, alla guida, attraversava una strada di Roma. Violando praticamente ogni regola. Il video è finito su Ti - facebook.com Vai su Facebook

