Roberto Benigni beccato così alla guida è scandalo | Ma come? Proprio lui

L'incontro casuale con una celebrità per le strade di Roma può essere un fatto comune, ma quando si tratta di Roberto Benigni, ogni gesto diventa notizia. Un recente video diffuso sui social ha immortalato l'attore e regista toscano, premio Oscar e figura amata del cinema italiano, mentre guidava una Smart nel centro della Capitale. Benigni appariva intento in una conversazione telefonica e, elemento non trascurabile, senza indossare la cintura di sicurezza.

In questa notizia si parla di: roberto - benigni

Un video che ritrae Roberto Benigni alla guida, in una strada piuttosto centrale e trafficata di Roma, ma senza auricolare, col telefono in mano e senza cintura è diventato in pochissimo tempo virale sui social, diffuso su TikTok e successivamente anche su X.

Roberto Benigni è stato beccato alla guida della sua Smart nel traffico di Roma, in un video che è diventato virale: senza cintura e col telefono in mano.

Il 72enne attore è stato filmato alla guida della sua Smart in una trafficata strada di Roma e il video è subito diventato virale, scatenando molti commenti negativi (ma c'è anche chi lo difende)