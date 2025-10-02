Roberto Benigni beccato al telefono mentre guida e senza cintura di sicurezza il video è virale | È proprio uno del popolo

“Roberto, Roberto!”. Questa volta non è Sofia Loren ha richiamare l’attenzione del premio Oscar, Roberto Benigni. Il grido divertito è quello di un automobilista che per le vie centrali di Roma da dentro la sua auto ha pizzicato Benigni dentro la sua Smart bloccata nel traffico. Nel breve video su TikTok il fan cerca invano di attirare l’attenzione della celebrità, come altri in macchina con lui, ma il comico toscano non si accorge di nulla anche perché è al telefono. Infatti, Benigni sta conversando allo smartphone tenendolo con la mano all’orecchio sinistro. L’automobilista ridendosela non si accorge di nulla, anche se alla romana manda a quel paese il comico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roberto Benigni beccato al telefono mentre guida e senza cintura di sicurezza, il video è virale: “È proprio uno del popolo”

In questa notizia si parla di: roberto - benigni

