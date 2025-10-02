Roberto Benigni alla guida con il cellulare in mano e il trucchetto della cintura Bufera sull’attore | Potrebbero fargli la multa ma è lui – Il video

La mano destra sul volante, la sinistra appoggiata sulla guancia stringe in mano lo smartphone. È così che un utente di TikTok (@robertoficorella) ha pizzicato Roberto Benigni in auto per Roma. Una tentazione, quella del cellulare, irresistibile anche per l’attore premio Oscar, che evidentemente non poteva aspettare di fermare il motore della sua Smart né evidentemente se la sentiva di intrattenere le sue conversazioni tramite auricolari. E on è tutto. Non sembra ci sia nemmeno l’ombra della cintura di sicurezza sul petto della giacca. Il «trucchetto» della cintura dietro la schiena. Le grida per strada e il clacson di altre macchine, bloccate nel traffico della Capitale, non smuovono di un millimetri Roberto Benigni. 🔗 Leggi su Open.online

