Robbie Williams rivela | Ho la sindrome di Tourette È invadente esibirmi dal vivo mi terrorizza

2 ott 2025

Il cantante in un podcast ha parlato per la prima volta della «malattia dei tic» con cui convive da anni. Spiegando che la sua condizione neurologica gli provoca pensieri intrusivi che non riesce a placare nemmeno quando si esibisce di fronte a migliaia di fan urlanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Robbie Williams rivela: "Ho la sindrome di Tourette, esibirmi dal vivo mi terrorizza" - La popstar lo ha fatto nel corso di un'ospitata a un celebre podcast che parla di salute, "I'm A ... Lo riporta msn.com

robbie williams rivela hoRobbie Williams choc: “Ho la sindrome di Tourette”/ “Ho il terrore di esibirmi in pubblico” - Robbie Williams e la confessione choc sulla sindrome di Tourette: "Sono terrorizzato quando mi esibisco in pubblico" ... Si legge su ilsussidiario.net

