Robbie Williams rivela | Ho la sindrome di Tourette È invadente esibirmi dal vivo mi terrorizza
Il cantante in un podcast ha parlato per la prima volta della «malattia dei tic» con cui convive da anni. Spiegando che la sua condizione neurologica gli provoca pensieri intrusivi che non riesce a placare nemmeno quando si esibisce di fronte a migliaia di fan urlanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
