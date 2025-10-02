Robbie Williams | Ho la sindrome di Tourette Il terrore dei concerti | come sta il cantante
Robbie Williams ha la sindrome di Tourette. Il cantante ne ha parlato per la prima volta durante un’intervista, aprendo uno spazio di sincerità su una paura che per un artista sembra quasi impossibile, ma che sempre più spesso i cantanti si trovano a vivere: affrontare tour e concerti senza sentirsi sopraffatto. Un gesto di coraggio che ha permesso ai fan di vedere un lato più umano della popstar, lontano dalle luci dei riflettori e dalla sicurezza che da sempre caratterizza la sua immagine pubblica. Robbie Williams ha la sindrome di Tourette: come sta. Ospite del podcast I’m ADHD! No You’re Not, Robbie Williams si è raccontato senza filtri, mostrando un volto meno teatrale e pronto a confrontarsi su una condizione con cui sta cercando di convivere: la sindrome di Tourette. 🔗 Leggi su Dilei.it
