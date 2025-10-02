Robbie Williams e la sindrome di Tourette | È invadente salire sul palco mi terrorizza

Robbie Williams ha deciso di rompere il silenzio su una condizione con cui convive da anni: l a sindrome di Tourette. Il cinquantunenne cantante britannico, noto per aver dominato le classifiche mondiali prima con i Take That e poi come solista, ha rivelato per la prima volta di soffrire di questa patologia neurologica durante un’intervista al podcast I’m ADHD! No You’re Not. La sindrome di Tourette è una condizione neurologica ereditaria caratterizzata principalmente da tic motori e vocali involontari. Spesso definita malattia dei tic, si manifesta attraverso movimenti improvvisi e versi incontrollati che la persona non riesce a reprimere. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Robbie Williams e la sindrome di Tourette: “È invadente, salire sul palco mi terrorizza”

