Robbie Williams confessa per la prima volta la paura del palco | Ho la sindrome di Tourette I tour? Mi terrorizzano

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro il carisma sul palco e i successi mondiali, Robbie Williams nasconde fragilità che ha deciso di condividere per la prima volta in pubblico. Ospite del podcast I’m ADHD! No You’re Not, l’ex Take That ha raccontato di soffrire di una forma di sindrome di Tourette “interna”, che nel suo caso non si manifesta con i classici tic visibili, ma con pensieri intrusivi e persistenti. «Ho appena realizzato che ho la Tourette, ma non si manifesta all’esterno», ha spiegato. «Stavo camminando per strada e mi sono reso conto che quei pensieri invadenti sono una forma di Tourette interna». La Tourette è una condizione neurologica caratterizzata da movimenti o suoni involontari e ripetitivi, spesso acuiti da stress o stanchezza. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: robbie - williams

Il concerto di Robbie Williams è sold out: triplicati i prezzi degli alberghi

Laura Pausini e Robbie Williams insieme per “Desire” – il primo inno ufficiale della FIFA

Mondiale per club, Laura Pausini e Robbie Williams cantano l’inno in finale

robbie williams confessa primaRobbie Williams confessa per la prima volta la paura del palco: «Ho la sindrome di Tourette. I tour? Mi terrorizzano» - L’ex Take That ha raccontato di soffrire di una forma di sindrome di Tourette “interna”, che nel suo caso non si manifesta con i classici tic visibili, ma con pensieri intrusivi e persistenti ... Come scrive open.online

robbie williams confessa primaRobbie Williams: “Ho la Tourette, esibirmi dal vivo mi terrorizza” - Robbie Williams parla della sindrome di Tourette che gli provoca ansia e stress per esibirsi live. Come scrive 105.net

Cerca Video su questo argomento: Robbie Williams Confessa Prima