Robbie Williams confessa per la prima volta la paura del palco | Ho la sindrome di Tourette I tour? Mi terrorizzano

Dietro il carisma sul palco e i successi mondiali, Robbie Williams nasconde fragilità che ha deciso di condividere per la prima volta in pubblico. Ospite del podcast I'm ADHD! No You're Not, l'ex Take That ha raccontato di soffrire di una forma di sindrome di Tourette "interna", che nel suo caso non si manifesta con i classici tic visibili, ma con pensieri intrusivi e persistenti. «Ho appena realizzato che ho la Tourette, ma non si manifesta all'esterno», ha spiegato. «Stavo camminando per strada e mi sono reso conto che quei pensieri invadenti sono una forma di Tourette interna». La Tourette è una condizione neurologica caratterizzata da movimenti o suoni involontari e ripetitivi, spesso acuiti da stress o stanchezza.