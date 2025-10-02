Rivoluzione pullman in Val San Martino | arriva il servizio a chiamata la domenica

Una piccola rivoluzione nel trasporto pubblico locale lecchese. Da mercoledì 1° ottobre 2025 la Val San Martino può contare su un servizio innovativo che risponde a un problema mai risolto: come garantire i collegamenti nelle aree meno servite senza sprecare risorse. La soluzione si chiama bus a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: rivoluzione - pullman

Verona, annunciato un supercast tra lirica e pop. Due pullman organizzati dalla Società del Sandrone per seguire dal vivo l'evento per celebrare i novant’anni del tenore - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, è rivoluzione. Corse e orari di autobus tra Val di Chio e i centri - Al via il collegamento giornaliero tra la zona Val di Chio e il centro di Castiglioni, la stazione ferroviaria e la casa della salute. Riporta lanazione.it