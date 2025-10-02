Riverdale in versione zombie? Disney+ sviluppa la serie basata sul fumetto Afterlife With Archie
I protagonisti di Riverdale potrebbero tornare in tv, ma in uno scenario apocalittico, in una nuova serie che prende spunto dai fumetti Afterlife With Archie scritti dall'ex showrunner Roberto Aguirre-Sacasa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: riverdale - versione
Riverdale in versione zombie? Disney+ sviluppa la serie basata sul fumetto Afterlife With Archie - I protagonisti di Riverdale potrebbero tornare in tv ma in uno scenario apocalittico in una nuova serie che prende spunto dai fumetti Afterlife With Archie scritti dall'ex showrunner Roberto Aguirre- Come scrive comingsoon.it
I personaggi di Riverdale tornano in TV con una nuova serie horror su Disney+ - Il creatore di Riverdale sta tornando nel mondo di Archie, anche se con una svolta. Da cinefilos.it