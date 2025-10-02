Riv4li serie TV come finisce | spiegazione finale e stagione 2
Dall’1 ottobre 2025 è disponibile su Netflix Riv4li. Si tratta di una serie TV italiana, perfetta per un pubblico giovanissimo, che coinvolge anche i più grandi. Diretta da Alessandro Celli, fa parte dell’universo di Di4ri. Inoltre, tra i protagonisti troviamo il giovane attore Samuele Carrino, al centro del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Composta da 15 puntate, questa prima stagione è ambientata in una scuola media di Pisa, nella classe 3D. Qui arriva una nuova studentessa, che si è appena trasferita da Roma. Il suo arrivo sconvolge gli equilibri, già instabili, della classe, che è divisa in gruppetti che non si parlano tra loro, ovvero gli outsider e gli insider. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
