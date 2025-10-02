Riv4li recensione | la serie punta su una protagonista femminile ma non cambia formula

Lo spin off di Di4ri, questa volta è ambientato a Pisa e ha una protagonista femminile, Kartika Malavasi, affiancata da Samuele Carrino, direttamente da Il ragazzo dai pantaloni rosa. La formula è la stessa. Così come i difetti. Su Netflix. Dopo un'anteprima nel luogo festivaliero più adatto per i contenuti su adolescenza e pre-adolescenza, il Giffoni Film Festival, nel luglio scorso, arriva finalmente su Netflix Riv4li, la serie spin-off di Di4ri, dalla stessa creatrice Simona Ercolani e prodotto da Stand By per la regia di Alessandro Celli. Stesso contesto, quello delle medie ma diversa location: dalla Marina piccola di Capri ci spostiamo a Pisa per 14 episodi dai precisissimi 35 minuti, in cui facciamo la conoscenza di Terry (Kartika Malavasi), costretta per il trasferimento dei genitori, a frequentare l'ultimo anno di medie a Pisa invece che nella sua città natale, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

