Ritrovato un cadavere a Fano | è il sub Ugo Coppola scomparso da quasi due mesi durante un'immersione
A Fano, nelle Marche, è stato ritrovato il corpo di Ugo Coppola, il sub di 54 anni scomparso il 13 agosto durante un’immersione al relitto del Paguro, Ravenna. La Procura indaga per omicidio colposo e due persone risultano iscritte nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
