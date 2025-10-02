Ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto scomparso da 40 giorni | era in un pozzo vicino casa

Ritrovato il corpo del 68enne scomparso il 22 agosto da Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino): era in un pozzo poco distante dall'abitazione della figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ritrovato senza vita giuseppeRitrovato senza vita Giuseppe Scuotto, il 68enne residente a Villalvernia scomparso in provincia di Avellino - SANT’ANGELO DEI LOMBARDI/VILLALVERNIA – Si sono concluse tragicamente le ricerche di Giuseppe Scuotto, l’uomo di 68 anni residente a Villalvernia, di cui ... Si legge su radiogold.it

