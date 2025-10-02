Ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto scomparso da 40 giorni | era in un pozzo vicino casa
Ritrovato il corpo del 68enne scomparso il 22 agosto da Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino): era in un pozzo poco distante dall'abitazione della figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ritrovato - vita
Tragico epilogo a Somma Vesuviana: ritrovato senza vita Luciano Cacciola
Esce per una passeggiata con il cane e scompare: 69enne ritrovato senza vita nel fiume Brembo dopo 3 giorni
Trucazzano, pescatore 80enne ritrovato senza vita nel canale Muzza
Ritrovato purtroppo senza vita Giuseppe Scuotto, residente in provincia di #Alessandria, scomparso il 22 agosto a #SantAngelodeiLombardi (#Avellino). Il corpo era in un pozzo di acque reflue, a pochi metri dall'abitazione. Condoglianze ai familiari, che aveva - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto, il 68enne residente a Villalvernia scomparso in provincia di Avellino - SANT’ANGELO DEI LOMBARDI/VILLALVERNIA – Si sono concluse tragicamente le ricerche di Giuseppe Scuotto, l’uomo di 68 anni residente a Villalvernia, di cui ... Si legge su radiogold.it
Sant'Angelo dei Lombardi - Scomparso da agosto, ritrovato senza vita in un pozzo il corpo di Giuseppe - & Dopo circa quaranta giorni dalla data del 22 agosto dalla scomparsa del 68enne Giuseppe Scuotto, arriva la tragica notizia del ritrovamento del corpo in un pozzo distante pochi metri dalla sua abita ... Si legge su tusinatinitaly.it