Ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto | il 68enne era scomparso da Sant’Angelo dei Lombardi oltre un mese fa
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo rinvenuto in un pozzo vicino casa. È stato ritrovato il corpo di Giuseppe Scuotto, il 68enne di Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino) di cui non si avevano più notizie dal 22 agosto scorso. L’uomo è stato scoperto in un pozzo di acque reflue, situato a pochi metri dall’abitazione da cui si era allontanato la sera della scomparsa. Una vicenda seguita anche da “Chi l’ha visto?”. La sparizione di Scuotto aveva destato grande attenzione anche a livello nazionale: la trasmissione “Chi l’ha visto?” aveva rilanciato più volte gli appelli dei familiari, diffondendo le sue immagini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: ritrovato - vita
Tragico epilogo a Somma Vesuviana: ritrovato senza vita Luciano Cacciola
Esce per una passeggiata con il cane e scompare: 69enne ritrovato senza vita nel fiume Brembo dopo 3 giorni
Trucazzano, pescatore 80enne ritrovato senza vita nel canale Muzza
Ritrovato purtroppo senza vita Giuseppe Scuotto, residente in provincia di #Alessandria, scomparso il 22 agosto a #SantAngelodeiLombardi (#Avellino). Il corpo era in un pozzo di acque reflue, a pochi metri dall'abitazione. Condoglianze ai familiari, che aveva - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto, scomparso da 40 giorni: era in un pozzo vicino casa - Ritrovato il corpo del 68enne scomparso il 22 agosto da Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino): era in un pozzo poco distante dall'abitazione della figlia ... fanpage.it scrive
Ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto, il 68enne residente a Villalvernia scomparso in provincia di Avellino - SANT’ANGELO DEI LOMBARDI/VILLALVERNIA – Si sono concluse tragicamente le ricerche di Giuseppe Scuotto, l’uomo di 68 anni residente a Villalvernia, di cui ... Da radiogold.it