Ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto | il 68enne era scomparso da Sant’Angelo dei Lombardi oltre un mese fa

Il corpo rinvenuto in un pozzo vicino casa. È stato ritrovato il corpo di Giuseppe Scuotto, il 68enne di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) di cui non si avevano più notizie dal 22 agosto scorso. L'uomo è stato scoperto in un pozzo di acque reflue, situato a pochi metri dall'abitazione da cui si era allontanato la sera della scomparsa. Una vicenda seguita anche da "Chi l'ha visto?". La sparizione di Scuotto aveva destato grande attenzione anche a livello nazionale: la trasmissione "Chi l'ha visto?" aveva rilanciato più volte gli appelli dei familiari, diffondendo le sue immagini.

