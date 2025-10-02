Ritrovato morto in un pozzo | non si esclude nessuna pista

Tempo di lettura: < 1 minuto Restano ancora avvolte nel mistero le circostanze che hanno portato alla morte di Giuseppe Scotto, l’uomo di 68 anni scomparso lo scorso 22 agosto e ritrovato senza vita nella giornata di ieri, mercoledì 1 ottobre, in un pozzo a pochi metri dall’abitazione della figlia, in contrada Ruggiano a Sant’Angelo dei Lombardi. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo oltre un mese di ricerche poi sospese, ma al momento non vi sono certezze sulle dinamiche che hanno portato al decesso. Per questo sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Avellino, a chiarire le reali cause della morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

