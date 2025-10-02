Ritrovato morto in un pozzo | non si esclude nessuna pista
Tempo di lettura: < 1 minuto Restano ancora avvolte nel mistero le circostanze che hanno portato alla morte di Giuseppe Scotto, l’uomo di 68 anni scomparso lo scorso 22 agosto e ritrovato senza vita nella giornata di ieri, mercoledì 1 ottobre, in un pozzo a pochi metri dall’abitazione della figlia, in contrada Ruggiano a Sant’Angelo dei Lombardi. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo oltre un mese di ricerche poi sospese, ma al momento non vi sono certezze sulle dinamiche che hanno portato al decesso. Per questo sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Avellino, a chiarire le reali cause della morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ritrovato - morto
È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli
Ritrovato morto in acqua, forse vittima di un malore: la tragedia sulla spiaggia
Segreti di famiglia 2, anticipazioni dal 21 al 25 luglio: Ceylin e Ilgaz cercano il proiettile scomparso, Serdar ritrovato morto
https://etvmarche.it/01/10/2025/ritrovato-morto-uomo-disperso-sul-monte-nerone-e-andrea-morandi-batterista-storico-dei-kurnalcool/ - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovato in un pozzo il corpo senza vita del sessantottenne scomparso ad agosto - A distanza di circa quaranta giorni dalla sua scomparsa, arriva l’epilogo piu’ tragico per Giuseppe Scuotto, il 68enne di Sant ‘Angelo dei Lombardi scomparso dalla sua abitaz ... Segnala irpinianews.it
Ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto, scomparso da 40 giorni: era in un pozzo vicino casa - Ritrovato il corpo del 68enne scomparso il 22 agosto da Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino): era in un pozzo poco distante dall'abitazione della figlia ... Scrive fanpage.it