Ritrovato in spiaggia il cadavere di un sub | potrebbe essere Ugo Coppola disperso dopo l' immersione al ' Paguro'
Il corpo senza vita di un sub è stato trovato sulla spiaggia di Ponte Sasso, tra Fano e Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, nella mattinata di giovedì. La morte dell'uomo potrebbe risalire a diverso tempo fa e questo porta a credere che possa trattarsi del pescarese Ugo Coppola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
