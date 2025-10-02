Ritorna la Festa della Patata nel cuore di Roma

La patata, ingrediente semplice e versatile capace di unire tradizione e innovazione, sarà la protagonista assoluta di due weekend speciali in programma il 3-4-5 e il 10-11-12 ottobre.La Festa della patata da Eataly Roma OstienseL'evento si terrà da Eataly Roma Ostiense, durante la festa i. 🔗 Leggi su Romatoday.it