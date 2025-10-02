Rita De Crescenzo un ristoratore le chiede 20 mila euro di danni | l’accusa di diffamazione dopo la cena di Capodanno

Ammonta a 20 mila euro il risarcimento chiesto alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo dal ristoratore Alessandro Coscia, che la accusa di diffamazione per alcuni post pubblicati sui social dopo una cena di Capodanno qualche anno fa. La cifra è stata comunicata questa mattina a Sulmona nel corso della prima udienza dibattimentale del procedimento che vede imputata la 46enne campana da oltre 2 milioni di follower. De Crescenzo non era presente, ma comparirà alla prossima udienza per rendere dichiarazioni spontanee. La cena di Capodanno. I fatti risalgono alla sera del 31 dicembre 2022, quando De Crescenzo cenò con la famiglia all’Antica Neviera, il ristorante allora gestito da Coscia a Castel di Sangro, non lontano proprio da Roccaraso, la località sciistica che ha reso la tiktoker famosa lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Open.online