Rita De Crescenzo un ristoratore le chiede 20 mila euro di danni | l’accusa di diffamazione dopo la cena di Capodanno
Ammonta a 20 mila euro il risarcimento chiesto alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo dal ristoratore Alessandro Coscia, che la accusa di diffamazione per alcuni post pubblicati sui social dopo una cena di Capodanno qualche anno fa. La cifra è stata comunicata questa mattina a Sulmona nel corso della prima udienza dibattimentale del procedimento che vede imputata la 46enne campana da oltre 2 milioni di follower. De Crescenzo non era presente, ma comparirà alla prossima udienza per rendere dichiarazioni spontanee. La cena di Capodanno. I fatti risalgono alla sera del 31 dicembre 2022, quando De Crescenzo cenò con la famiglia all’Antica Neviera, il ristorante allora gestito da Coscia a Castel di Sangro, non lontano proprio da Roccaraso, la località sciistica che ha reso la tiktoker famosa lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: rita - crescenzo
Grande Fratello 2025: Rita De Crescenzo nella Casa? La Verità dietro il gossip del momento!
Da Tiktok alle Elezioni in Campania: cosa accadrebbe se Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano si candidassero davvero?
Rita De Crescenzo scende in campo. Il video della tiktoker: ecco dove si candida
Il 2 ottobre l'influencer e cantante napoletana Rita De Crescenzo sarà chiamata a comparire davanti al giudice del Tribunle di Sulmona nell'udienza predibattimentale per diffamazione ai danni di un ristoratore di Castel Di Sangro. La 47enne, che nell'Alto San - facebook.com Vai su Facebook
Rita De Crescenzo a processo per diffamazione: dettagli dell’accusa e risarcimento richiesto - La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e la diffamazione online: il caso del ristoratore che chiede risarcimento. notizie.it scrive
Ristoratore contro la tiktoker De Crescenzo: chiesti 20mila euro per diffamazione - Al centro della causa il cenone di Capodanno 2022 a Castel di Sangro: il titolare dell’Antica Neviera accusa la tiktoker di aver danneggiato la ... Scrive abruzzo24ore.tv