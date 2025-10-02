Ristoratore contro la tiktoker De Crescenzo | chiesti 20mila euro per diffamazione

L'Aquila - Al centro della causa il cenone di Capodanno 2022 a Castel di Sangro: il titolare dell’Antica Neviera accusa la tiktoker di aver danneggiato la sua attività con post ritenuti offensivi. La popolare tiktoker Rita De Crescenzo, seguita da oltre due milioni di follower, finisce nuovamente sotto i riflettori giudiziari. A chiedere conto delle sue parole è il ristoratore Alessandro Coscia, ex titolare dell’Antica Neviera di Castel di Sangro, che ha avviato un procedimento per diffamazione chiedendo un risarcimento da 20mila euro per i danni subiti dall’immagine del locale e dalla sua reputazione personale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

