Rischio idrogeologico | nuovi fondi per Bucchianico Gessopalena e altri 5 Comuni
Ulteriori fondi destinati alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico sono stati assegnati a Bucchianico, Gessopalena e ad altri 5 Comuni abruzzesi. Ad annunciarlo è la Regione Abruzzo, tramite l’assessore regionale alle Infrastrutture e Difesa del suolo, Umberto D’Annuntiis."Si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: rischio - idrogeologico
Lombardia sempre più fragile: 43mila persone vivono in zone ad alto rischio idrogeologico
Previsioni meteo Livorno, allerta arancione domenica 13 luglio per temporali forti e rischio idraulico idrogeologico
Partiti i lavori per la messa in sicurezza idraulica a Fossacesia: investimento da 1,2 milioni contro il rischio idrogeologico
Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di DOMANI MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO TEMPORALI su TUTTE LE ZONE DI ALLERTA. Vai su Facebook
Allerta per rischio idrogeologico su pianure, zone pedemontane del torinese ed al confine con la Liguria. Nel pomeriggio rovesci e temporali sui settori di pianura fino a sera. Domani, dopo una pausa nella mattinata riprenderanno piogge e temporali in intensif - X Vai su X
Rischio idrogeologico, assegnati nuovi fondi per la messa in sicurezza del territorio abruzzese - Rischio idrogeologico, assegnati nuovi fondi per la messa in sicurezza del territorio abruzzese ... Si legge su regione.abruzzo.it
Abruzzo, oltre 9,8 milioni di euro dal MASE per interventi contro il rischio idrogeologico - Abruzzo, oltre 9,8 milioni di euro che sono stati stanziati MASE per interventi contro il rischio idrogeologico ... ecodallecitta.it scrive