Riscaldamenti domestici | ecco quando si accendono nel 2025

Con l'arrivo dei primi freddi torna anche il momento di accendere i termosifoni, ma non ci sarà una data unica valida per tutta Italia. L'accensione varierà infatti a seconda della zona climatica di appartenenza, come stabilito dal Dpr n. 74 del 2013. Limiti di periodo e di temperatura. Nella stagione termica 20252026 i caloriferi potranno essere accesi tra il 15 ottobre e il 1° dicembre, con spegnimento previsto tra il 15 marzo e il 15 aprile, a seconda delle aree. È previsto inoltre un limite massimo di 20 °C, con una tolleranza di due gradi.

In questa notizia si parla di: riscaldamenti - domestici

