Ripristino dopo la frana affidati i lavori da oltre 1,2 milioni per la Sp 79 ' Riopetra' a Sogliano

La Provincia di Forlì-Cesena ha affidato i lavori di ripristino delle frane e dei piani viabili della Strada Provinciale 79 ‘Riopetra’ alla ditta Isofond Srl, con sede a Forlì. L'aggiudicazione è avvenuta in seguito a una procedura negoziata. L’intervento dal valore complessivo di 1.250.000. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it