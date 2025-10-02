Ripensare la città a partire dal porto | nuove prospettive e opportunità

BRINDISI - Ieri pomeriggio (mercoledì 1 ottobre), all’Hotel Orientale, si è svolto l’incontro di ascolto “Ripensiamo la città di Brindisi partendo dal porto e dalle attività marinare”, promosso dal MoVimento 5 Stelle Brindisi.L’iniziativa, voluta e organizzata dal responsabile della formazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it