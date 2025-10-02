Ripartono i corsi di Magicabula | Cerchiamo nuovi clown dottori
Un clown è un portatore sano di sorrisi, di colori, di divertimento. È una medicina senza effetti collaterali, un balsamo per il cuore e per il corpo. Per questo dal 2009 l’ Associazione Magicabula Odv porta sorrisi, leggerezza e ascolto nelle corsie ospedaliere e nelle strutture sociali delle Marche, proprio con i suoi volontari clown. Sono persone che si sono messe in gioco, con il naso rosso e tanta umanità, sono presenti ogni settimana in pediatria all’ospedale di Fermo, ma anche in case famiglia, Rsa e centri per disabili, offrendo conforto e vicinanza dove c’è più bisogno. Oggi Magicabula riapre le porte a chiunque voglia trovare il clown che ciascuno di noi porta nel cuore e diventare parte di questa meravigliosa avventura, con un nuovo corso di formazione per clown dottori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
