Riparte la campagna #NonCiFermaNessuno Italia Talk
Roma, 2 ott. (askanews) - La campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete prosegue il suo tour nelle Università italiane. Per l'undicesimo anno consecutivo, il laboratorio di linguaggi della comunicazione si rinnova con la "ricetta" di sempre: ascolto reciproco, confronto proficuo e supporto concreto in una serie di talk ai quali prendono parte centinaia di ragazzi. Focus puntato su disagio giovanile, fragilità e sensazione di solitudine ma anche su storie di resilienza, coraggio e sconfitte capaci di indirizzare e migliorare il percorso di vita. Un esperimento ormai consolidato e attesissimo che si rinnova ogni anno con un claim che nasce dalla sensibilità della community. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
