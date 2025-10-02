Riparte il mercato dell’auto Stellantis +15,5%
Settembre dorato per Stellantis, che chiude il mese con 33.946 nuove immatricolazioni, il 15,5% in più dello stesso periodo del 2024 ma soprattutto tre volte in più del mercato. La quota di mercato è pari al 26,8% in crescita di 2,7 punti rispetto al 24,1% di un anno fa. Il gruppo Stellantis e il brand Fiat, quindi, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture grazie alle ottime performance della Fiat Pandina (quota mercato totale del 6,1%), seguita da Jeep Avenger (3,8%). Oltre a Fiat sono in crescita Alfa Romeo (Immatricolazioni in aumento di 39 punti rispetto a settembre 2024, con una quota che sale al 2,1%), Citroen (in crescita di 2 punti rispetto al settembre 2024) e Jeep (Avenger si conferma suv più venduto in Italia, sia nel singolo mese di settembre, sia nei primi nove mesi dell’anno). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'ultima fotografia dell'IVASS del mercato assicurativo. Riparte fortissimo il Vita con un +15% superando il Danni al +9%. Chi vince davvero? Le grandi Compagnie e quelle estere. Le piccole restano indietro. Gli agenti consolidano la presa del mercato RC Aut - facebook.com Vai su Facebook
