Riparte il Med-Food Anticancer Program | la prevenzione comincia a tavola

Foggiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita la 19ª edizione del Med-Food Anticancer Program (Mfap), promosso dall’Asl Foggia su iniziativa del Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Il progetto, fondato sulle raccomandazioni del World Cancer Research Fund, mira a diffondere una cultura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

