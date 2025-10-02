Riolo Terme finto avvocato tenta di truffare un’anziana | il figlio della donna lo mette in fuga
Un 37enne è stato denunciato a Riolo Terme per tentata truffa ai danni di un’anziana. Il figlio della vittima ha smascherato il finto avvocato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Riolo Terme, “mi dia 750 euro per difendere suo figlio”: scoperto il finto avvocato mentre truffa un’anziana - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Riolo Terme, dopo una meticolosa attività di indagine, sono riusciti ad identificare e denunciare ... Si legge su corriereromagna.it