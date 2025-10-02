Rinnovo Yildiz, a che punto siamo? Tutte le ultime novità sul futuro del talento della Juve: gli aggiornamenti. Una notizia che fa sognare i tifosi e che blinda il futuro della Juventus. Arrivano aggiornamenti importantissimi sul fronte del rinnovo di Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa per il prolungamento del contratto del gioiello turco è entrata in una fase avanzata e dalla società filtra grande ottimismo. La priorità del club bianconero è chiara: assicurarsi a lungo termine le prestazioni del proprio numero 10, respingendo le ricche sirene che arrivano dalla Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, a che punto siamo? Ecco come stanno andando avanti le trattative tra il 10 e la Juve: ci sono importanti novità