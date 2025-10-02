Rinnovo McKennie dopo essere stato vicinissimo all’accordo… I bianconeri hanno deciso di fermarsi | svelato il possibile futuro del centrocampista
Rinnovo McKennie, dopo essere stato vicinissimo all’accordo. Tutto quello che c’è da sapere sul centrocampista. Un rinnovo che sembrava a un passo e che ora è definitivamente tramontato. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è sempre più lontano da Torino. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa per il prolungamento del contratto del centrocampista americano si è arenata, aprendo a scenari di un addio a parametro zero. E le sirene dalla sua terra natale, la MLS, si fanno sempre più insistenti. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha ricostruito una vicenda che ha del clamoroso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rinnovo - mckennie
McKennie Juventus a un bivio: altro rinnovo o separazione in estate? Ecco cosa filtra ad oggi sul centrocampista americano
McKennie Juve, brusca frenata per il rinnovo: due club italiani già in agguato sul texano, che non chiude all’ipotesi MLS. Cosa succede
McKennie Juve (Tuttosport): rinnovo in bilico, possono aprirsi le porte della cessione. Anche due club di Serie A su di lui, già fissato il prezzo
? Weston #McKennie è stato veramente vicino a rinnovare con la #Juventus. Lo statunitense non è arrivato a firmare il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2026) per dettagli minimi, ovvero per i costi accessori dell'operazione. Le parti non hanno più pa - X Vai su X
Futuro incerto per McKennie: tra rinnovo e addio a parametro zero. La Juve deve prendere una decisione. La società valuta la situazione. #Juve #McKennie #rinnovomckennie #Juventusnews24 #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Moretto: “Juventus e McKennie non ha più parlato del rinnovo. Sul giocatore ci sono degli interessamenti dalla MLS” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Weston McKennie che potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero. Come scrive tuttojuve.com
Mercato Milan: si monitora McKennie per l'estate - Il Milan inizierebbe già a valutare le prime mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato. Segnala it.blastingnews.com