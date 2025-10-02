Rinnovo McKennie dopo essere stato vicinissimo all’accordo… I bianconeri hanno deciso di fermarsi | svelato il possibile futuro del centrocampista

Rinnovo McKennie, dopo essere stato vicinissimo all’accordo. Tutto quello che c’è da sapere sul centrocampista. Un rinnovo che sembrava a un passo e che ora è definitivamente tramontato. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è sempre più lontano da Torino. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa per il prolungamento del contratto del centrocampista americano si è arenata, aprendo a scenari di un addio a parametro zero. E le sirene dalla sua terra natale, la MLS, si fanno sempre più insistenti. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha ricostruito una vicenda che ha del clamoroso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

