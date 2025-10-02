Rinnovi Inter due portieri su tre in scadenza a giugno 2026 | scenari di mercato in evoluzione

Rinnovi Inter, incombe grande incertezza sul futuro di alcuni giocatori, l’Inter si prepara a scelte decisive per il futuro del reparto portieri. L’ Inter si trova in una situazione delicata con il suo reparto portieri, visto che due dei tre portieri attuali sono in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Yann Sommer, titolare della porta nerazzurra, e Raffaele Di Gennaro, terzo portiere, sono entrambi al termine del loro accordo con il club. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter dovrà decidere con attenzione come procedere con la gestione di questo reparto per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

