rinnovabili senza fine si aggiungono alla lista altri due impianti a sorano e arcidosso

Grosseto, 2 ottobre 2025 –  La Maremma si trova stretta tra gli obiettivi della transizione ecologica e le ferite potenziali di uno sviluppo industriale troppo spesso «calato dall’alto». Negli ultimi giorni, sul territorio sono emersi due nuovi progetti di impianti eolici di grande taglia, che pongono interrogativi sempre più urgenti sul rapporto tra rinnovabili, paesaggio e partecipazione locale. La società Sorano Wind S.r.l., con sede a Tavagnacco (Udine), ha depositato presso il Ministero dell’Ambiente la documentazione integrativa per completare la procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa a un impianto eolico in località Valle del Papa – Fontana Sugarella, nel comune di Sorano (GR). 🔗 Leggi su Lanazione.it

