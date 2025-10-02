Rincari dei carburanti gli automobilisti della Tuscia potrebbero essere risarciti

Una violazione gravissima che ha prodotto danni economici enormi ai consumatori. Lo afferma il Codacons, che dopo la sanzione da 936 milioni di euro inflitta dall’Antitrust a sei compagnie petrolifere, affila le armi legali e valuta una possibile class action. L’intesa restrittiva della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it