Rimpianto Juve dopo la beffa di Champions | Non era nelle grazie di Tudor

Svelato un retroscena di mercato dell’ultima estate: dirigenza e allenatore hanno chiuso al ritorno in bianconero La Juventus non sa più vincere e impatta anche nella trasferta di Champions League sul campo dell’ostico Villarreal. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Quarto pareggio consecutivo per la squadra bianconera, il secondo in altrettante gare stagionali in Europa dopo il ‘folle’ 4-4 casalingo di due settimane fa contro il Borussia Dortmund. Juve ancora sulle montagne russe e beffata al 90? dall’incornata dell’ex Renato Veiga. Igor Tudor finisce sotto accusa per le scelte di formazione e i cambi nel finale, oltre alla gestione farraginosa dell’intera partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

