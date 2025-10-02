Rimini la storia di Davis e Viola che a 35 anni sono i nonni più giovani d’Italia

La figlia Anna è diventata mamma di Celine cinque mesi fa, a 18 anni. E sia David che Viola avevano 17 anni quando è nata la loro prima figlia. «Essere così giovani significa avere molta energia da dedicare ai bambini». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rimini, la storia di Davis e Viola, che a 35 anni sono i nonni più giovani d’Italia

In questa notizia si parla di: rimini - storia

Il Rimini ceduto alla Building Company. Di Salvo: "Consegniamo con fiducia una storia che merita rispetto"

Calcio, il Rimini torna alle origini: ripristinato il vecchio logo. "Un atto di rispetto verso la storia"

Acea protagonista al Meeting di Rimini: robot, realtà virtuale e corsi per la scuola, i progetti del Gruppo tra sostenibilità, futuro e storia

Molto probabilmente la storia di Francesca da Rimini nasce da un episodio reale che Dante inserì nella sua Divina Commedia. Da allora questa storia ha fatto breccia nei cuori di tantissimi scrittori e artisti, fino ad arrivare a Riccardo Zandonai e Gabriele D’ann - facebook.com Vai su Facebook

«A 35 anni siamo i nonni più giovani d'Italia. Nostra figlia Anna è diventata mamma a 17 anni, la stessa età che avevamo noi quando è nata» - Altro che capelli bianchi e bastone da passeggio: oggi Davis Zavatta festeggia il suo primo 2 ottobre da nonno a soli 35 anni. msn.com scrive

“Nostra figlia 17enne e suo marito ora sono genitori”: lo rivela Viola Barbosu che con il compagno Davis Zavatta infrangono il record e diventano nonni a 35 anni - Martedì pomeriggio, all’ospedale di Rimini, è nata Celine, la loro prima nipotina. Scrive ilfattoquotidiano.it