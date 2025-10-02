Rimini la storia di Davis e Viola che a 35 anni sono i nonni più giovani d’Italia

La figlia Anna è diventata mamma di Celine cinque mesi fa, a 18 anni. E sia David che Viola avevano 17 anni quando è nata la loro prima figlia. «Essere così giovani significa avere molta energia da dedicare ai bambini». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

