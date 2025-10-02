A 50 anni compiuti da poco, Charlize Theron torna a brillare – letteralmente – nel front row della sfilata Dior collezione prêt-à-porter Spring Summer 2026. Lo fa con un hair look che illumina tutto il front row e detta subito legge. Una chioma improvvisamente lunga tinta in biondo chiarissimo, sofisticato e multi-tonale. Abbinata al make-up ultra ricercato, unghie incluse. Charlize Theron: «A 50 anni non ho più tempo per fingere» X Charlize Theron, diva bombshell a Parigi. Dopo anni di sperimentazioni tra caschetti grafici e tagli finti mullet in versione brunette, l’attrice premio Oscar inaugura la decade dei 50 in grande stile e con una nuova identità capillare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Riga in mezzo, chioma bombshell, french manicure dorata. La star classe 1975 trionfa a Parigi