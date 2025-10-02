Rifugi stampati in 3D | la svolta per salvare le barriere coralline
Gli scienziati dell'Università delle Hawaii a M?noa hanno sviluppato una tecnologia innovativa che potrebbe rivoluzionare il restauro delle barriere coralline. Strutture ceramiche stampate in 3D offrono rifugi sicuri per i giovani coralli, aumentando drasticamente i tassi di sopravvivenza e aprendo nuove prospettive per il recupero degli ecosistemi marini danneggiati.
