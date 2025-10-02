Riforma Pensioni 2026 | uscita a 64 per alcuni lavoratori ma a che prezzo?

Il 2026 potrebbe introdurre una novità significativa nel panorama previdenziale: la possibilità di andare in pensione a 64 anni utilizzando il Trattamento di fine rapporto (TFR) come rendita mensile. Una misura che sta facendo molto discutere, soprattutto perché considerata da diversi tecnici penalizzante per i lavoratori. Si tratterebbe infatti di un utilizzo del TFR del tutto inedito, con l’importo spalmato in rate anziché erogato in un’unica soluzione, come da tradizione. Pensioni 2026: chi potrà accedere alla pensione a 64 anni con il TFR. L’idea alla base della proposta è offrire una chance in più a chi non riesce a rientrare nelle altre opzioni oggi disponibili per il pensionamento anticipato. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

